Meurtre de Magali Blandin : Son mari avait rédigé un scénario de film glaçant

Jérôme G. rêvait de percer dans le monde du cinéma. Il y a quelques années, il avait écrit un script rappelant terriblement ce qu’il a infligé à sa femme en février dernier.

Le profil de Jérôme G., qui a avoué avoir tué sa femme Magali Blandin le 11 février dernier en Bretagne, se dessine progressivement au fil des témoignages de son entourage. Si certains décrivent cet homme de 45 ans comme quelqu’un de sympathique et discret, d’autres le connaissant mieux parlent d’un individu colérique et narcissique. France Bleu évoque par ailleurs les grandes ambitions du quadragénaire, qui rêvait de percer dans le monde du cinéma.

En 2008, le Breton avait fondé une société de production, qui a finalement été radiée huit ans plus tard. À cette même période en 2016, Jérôme G. s’était essayé à l’écriture en rédigeant un scénario de cinéma, qui aujourd’hui prend une dimension glaçante. Dans ce script de 113 pages, l’homme raconte comment le protagoniste tue son épouse. Ce personnage se prénomme Thomas, comme l’un de ses enfants. «Un homme simple et heureux en apparence», marié à une brillante avocate, mais qui souffre de schizophrénie et qui se transforme en meurtrier la nuit.