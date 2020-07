MORT dans un parc d’attractions en France

Son mari la retenait par la jambe: «Il s’en veut terriblement»

L’enquête suit son cours après le décès d’une trentenaire sur un Grand Huit, samedi dans l’Oise. Le manège où est survenu l’accident est montré du doigt.

Témoin du drame, une visiteuse décrit une scène insoutenable: «J’ai entendu un homme hurler. Je me suis rapprochée et j’ai vu cette femme en sang au pied du manège. Elle ne bougeait plus, c’était horrible. Mes enfants étaient dans le manège. Ma fille a vu la dame tomber dans un virage. Ils sont extrêmement choqués», confie cette mère de famille.