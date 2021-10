Féminicide de Zurich-Altstetten - Son mari n’avait plus le droit de s’approcher d’elle

«Elle venait régulièrement me voir avec ses deux enfants. C’était vraiment une personnes très gentille», raconte vendredi une habitante de Zurich-Altstetten. Elle pleure la mort de son amie, F.A. La trentenaire a été tuée mercredi soir. Son époux, un Turc de 46 ans, est l’auteur présumé des faits. «Il était violent et la battait souvent. C’est pourquoi elle l’a quitté», raconte la Zurichoise à nos confrères de «20 Minuten». Le mari de F.A. aurait quitté le domicile familial il y a un an. «Il continuait à venir la voir et ils se disputaient beaucoup. Elle a dû appeler plusieurs fois la police.»