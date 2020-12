Jennifer Lopez : Son mariage annulé deux fois à cause du Covid

La chanteuse américaine s’est fiancée avec Alex Rodriguez en mars 2019. Mais les deux tourteraux n’ont toujours pas pu se passer la bague au doigt. J.Lo prend cela avec philosophie.

«C'était vraiment triste parce que nous devions nous marier en juin et nous avions tout planifié, a-t-elle déclaré lundi dans l'émission «Radio Andy» d'Andy Cohen sur SiriusXM. Donc, en mars ou avril, on regardait la situation et on se disait que le mariage n’allait peut-être pas se faire. L'Italie était le pire endroit au monde. Et nous allions nous marierlà-bas. Je me suis alors dit que nous devions tout annuler. Et que nous essaierons de nous réunir plus tard dans l'année. Il y a quelques temps je me suis dit que non, ce n'était toujours pas le bon moment. C'était démoralisant. Et puis vous pensez simplement à vous-même. Les choses vont se passer d’elles-mêmes, d’une manière ou d’une autre.»