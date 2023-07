Troye Sivan: Son nouveau clip hot affole ses fans

Après avoir fait ses premiers pas en tant qu’acteur dans «The Idol», Troye Sivan fait son retour dans la musique. Pour son clip, «Rush», qui vient de sortir, le chanteur de 28 ans semble avoir été inspiré par le côté sulfureux de la série dans laquelle il a joué avec Lily-Rose Depp et The Weeknd. La première image de la vidéo montre un homme, vu de dos, qui se met une claque sur ses fesses à moitié nues. On y découvre ensuite Troye, souvent torse nu, dans divers endroits festifs, en train d’enlacer et d’embrasser fougueusement d’autres jeunes hommes, aussi libérés que lui.