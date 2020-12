Basketball : Son nouveau contrat lui rapportera 170 millions de francs

Anthony Davis a prolongé de cinq ans son bail avec les Los Angeles Lakers en NBA.

Après six saisons sans phases finales, le deux joueurs ont réussi à remettre la mythique franchise au sommet de la galaxy NBA, à l’issue d’une saison inédite qui s’est terminée fin octobre dans une bulle de protection à Orlando (Floride), après plusieurs mois d’interruption due à la pandémie du coronavirus.

«Anthony Davis a prouvé qu’il était l’un des joueurs les plus complets et les plus dominants, des deux côtés du terrain», a déclaré le directeur général des Lakers, Rob Pelinka, «Nos fans vont pouvoir continuer à suivre la progression d’AD (ndlr: le surnom de Davis) qui va mener notre franchise dans les années à venir. C’est réellement un moment béni pour nous».