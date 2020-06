Megan Fox

Son nouveau mec la rend heureuse

Megan Fox sort bel et bien avec Machine Gun Kelly, après sa rupture avec Brian Austin Green. Cette nouvelle romance semble la combler…

C’est officiel, Megan Fox et Machine Gun Kelly sont en couple. Lundi 15 juin 2020, l’actrice et le rappeur (dont le vrai nom est Colson Baker) ont été photographiés main dans la main dans une rue de Los Angeles, puis en train de s'embrasser dans une voiture. Cela faisait plusieurs semaines que Megan s’était rapprochée de l’Américain de 30 ans, après sa rupture avec Brian Austin Green, annoncée en mai 2020 , avec lequel elle s’apprêtait à fêter dix ans de mariage. La Californienne de 34 ans avait ensuite participé au nouveau clip de Machine Gun Kelly , «Bloody Valentine», dans lequel elle incarnait sa copine.

Désormais, les amoureux ne se cachent plus. «Ils se retrouvent chez Megan plusieurs fois par semaine. Elle ne le voit que lorsque les garçons sont avec Brian», révèle une source à «People». Maman de trois enfants, Noah, 7 ans, Bodhi, 6 ans, et Journey, 3 ans, la star de «Transformers» préfère rester discrète, afin de ne pas les perturber. «Leur relation est trop récente et pas assez sérieuse pour que Megan le présente à ses fils. Megan semble cependant très heureuse», précise l’informateur.