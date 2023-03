Le nouveau partenaire d'Alden Ehrenreich: un ours défoncé

Dans cette comédie gore loufoque, inspirée d’un fait divers réel sur un ours défoncé à la coke devenu fou furieux, l’acteur américain de 33 ans, qui a joué dans «Brave New World» , incarne un gangster pleurnichard. Au cinéma dès le 15 mars.

On vous a connu dans des rôles plus sérieux. Qu’est-ce qui vous a plu dans ce film?

Nous avons parlé de sa façon de concevoir les personnages et leur histoire. J’ai compris qu’elle prenait au sérieux ce qu’ils vivaient d’un point de vue émotionnel, tout en s’amusant à fond avec les trucs dingues qui leur arrivent. C’est ce qui m’a convaincu de me jeter à l’eau.

Beaucoup moins dangereux que d’être en face d’un vrai ours! On a bossé avec un creature performer, un gars nommé Allan Henry, qui avait joué dans «La Planète des singes». Il était plus ou moins déguisé en ours et bougeait comme lui. Ça nous a facilité le boulot sur le plateau.