Le visage de Myriam Abel choque la Toile

Myriam Abel : Son nouveau visage choque la Toile

De retour dans une émission, la chanteuse Myriam Abel a fait réagir de nombreux internautes qui ont trouvé qu’elle avait abusé du bistouri.

Grande gagnante de la saison 3 de «Nouvelle Star», sur M6, en 2005, Myriam Abel, qui a critiqué Chimène Badi , s’est faite plutôt discrète après sa victoire, avant de réapparaître en tant que candidate dans plusieurs saisons des «Anges» en 2011, 2012 et 2015. Invitée dans «Les 10 émissions qui nous manquent le plus», mardi 17 mai 2022, sur C8, la chanteuse, aujourd’hui âgée de 41 ans, a fait son retour sur le petit écran pour parler de sa carrière dans la musique.

Cependant, c’est surtout son visage qui a retenu l’attention des internautes. Ne la reconnaissant plus du tout, ils ont été nombreux à dire qu’elle avait abusé de la chirurgie esthétique. Et certains n’ont pas épargné la Française sur les réseaux sociaux. «Myriam Abel, mais elle est horrible. Qu’est-ce qu’elle a foutu? La pauvre», a balancé l’un d’eux. «Non mais Myriam Abel méconnaissable! Stop la chirurgie, c’est trop là!» a renchéri un autre. «Choquée de la voir ce soir déformée par la chirurgie. Elle était si belle au naturel, elle ne ressemble plus à rien», pouvait-on encore lire.