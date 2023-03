Le nouveau visage de Liam Payne choque ses fans

«Qu’a-t-il fait à son visage?» «Mon Dieu, je ne le reconnais plus!» «Sa mâchoire toute creusée me met mal à l’aise». Tels sont les messages des fans de Liam Payne qui inondent les réseaux depuis qu’ils l’ont vu lors de ses récentes apparitions publiques. Jeudi 16 mars 2023, le chanteur, qui s’est rendu à la première du documentaire de son collègue, Louis Tomlinson, «All of Those Voices», à Londres, a attiré tous les regards avec son nouveau look. Le reconnaissant à peine, de nombreux internautes ont remarqué que le chanteur de One Direction avait une mâchoire plus anguleuse et plus carrée qu’avant.

Selon des spécialistes interviewés dans Page Six, le Britannique, qui a largué à deux reprises son ex, a eu recours à la chirurgie et à la médecine esthétique pour obtenir un tel résultat. «Il a définitivement un look plus masculin avec des traits du visage plus nets par rapport à ce à quoi il ressemblait», relève le docteur Thomas Su. Selon lui, l’artiste de 29 ans a probablement subi une opération qui consiste à enlever de la graisse au niveau du visage. Cette liposuccion coûte entre 5000 et 20’000 dollars, suivant la méthode appliquée. Pamela Weinberger, experte en cosmétologie, partage le même avis. Elle pense également que Liam a fait augmenter le volume de ses lèvres avec de l’acide hyaluronique et qu’il a eu régulièrement des injections de botox sur son front et son menton. Rappelons qu’en 2021, le jeune homme, qui ne semble plus s’investir dans sa carrière, avait confié qu’il était devenu bouffi à cause de sa consommation excessive d’alcool. Il avait alors décidé d’arrêter de boire. «J’étais déçu de moi-même. Je ne ressemblais pas à ce que je voulais», avait-il expliqué.