The Weeknd : Son nouveau visage fait flipper ses fans

Dans son clip, The Weeknd semble avoir abusé de la chirurgie esthétique. Illusion ou réalité? Ses admirateurs sont sous le choc.

Si The Weeknd a voulu frapper un grand coup avec son nouveau clip, «Save Your Tears», c’est réussi. Diffusée depuis mardi 5 janvier 2021, la vidéo a déjà suscité de vives réactions chez des milliers d’internautes. La raison? Le chanteur y est méconnaissable. Avec ses lèvres gonflées et ses pommettes plus que proéminentes, le Canadien de 30 ans semble avoir abusé de la chirurgie esthétique. Choqués par son faciès déformé, ses fans espèrent que leur idole l’a créé grâce à un maquillage impressionnant.