Le toutou a ainsi aboyé à plusieurs reprises contre un ouvrier effectuant des travaux dans un restaurant situé dans le même immeuble que celui où se rassemble le club de boccia. «Lady s’est approchée de lui. L’homme a donné un coup de pied en sa direction, sans la toucher», se souvient Borka Stojkovic. A peine quelques instants plus tard, la situation a dégénéré. La chienne a une nouvelle fois aboyé dans sa direction. «Il s’est alors agenouillé à côté d’elle et l’a frappée avec son mètre en bois. Ensuite, il lui a donné un coup de pied avec sa chaussure de sécurité.» Et d’ajouter: «Un membre de notre club a vu l’oeil de Lady pendre de son globe oculaire.» La chienne devra se faire opérer au plus tard mardi pour se faire retirer son oeil. Sa propriétaire, elle, compte porter plainte ce lundi.