Gwyneth Paltrow : Son Oscar, un véritable coup de frein à sa carrière à Hollywood

La star américaine a perdu toute envie d'être actrice après avoir décroché l'Oscar de la meilleure actrice en 1998. Elle s'est confiée dans une interview pour Quarantined with Bruce.

Gwyneth Paltrow a commencé à remettre en question son avenir à Hollywood après avoir remporté son Oscar de la meilleure actrice à l'âge de 26 ans. Le prestigieux prix lui a été décerné pour son rôle dans Shakespeare in Love en 1998, mais son triomphe survenu si tôt dans sa carrière l'a incitée à envisager une semi-retraite. «Je pense que lorsque vous atteignez la cible quand vous avez 26 ans et que vous êtes une personne axée sur les chiffres, qui franchement n'aime pas beaucoup jouer, en fin de compte, j'étais un peu genre... : «Eh bien, maintenant qui suis-je censée être ? Vers quoi devrais-je me diriger?», a-t-elle confié dans l'émission Quarantined with Bruce sur SiriusXM.