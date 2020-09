Joel Corry : Son passé à la télé ne l’a pas avantagé dans la musique

Avec son tube «Head & Heart», l’ex-star londonienne de téléréalité Joel Corry fait taire les mauvaises langues.

Le DJ et producteur de 31 ans savoure mieux que quiconque l’énorme succès de son morceau «Head & Heart», réalisé en collaboration avec le chanteur Mnek. «Ces dernières années, j’ai dû affronter pas mal d’obstacles et me battre contre les préjugés à cause de mon passé à la télé. Je suis content de prouver que les gens avaient tort, que j’ai toute ma place dans la musique», a raconté Joel Corry à Radio 1.

Il faut dire qu’au Royaume-Uni, l’artiste house était jusqu’alors connu du grand public pour avoir été l’un des beaux gosses ayant marqué la saison 6 de la très populaire émission de téléréalité «Geordie Shore», diffusée en 2013 sur MTV.

À la question de savoir pourquoi son titre «Head & Heart» cartonne – il figure dans le top 20 de Suisse romande depuis juillet 2020 –, Joel Corry à sa petite idée: «On traverse une période assez difficile et étrange. Les gens se sentent stressés et anxieux. Ma chanson et son message positif leur font du bien et leur remontent le moral.»