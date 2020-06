il y a 1h

Karrie Martin

Son passé l’a aidée à décrocher son premier grand rôle

Karrie Martin tient l’un des premiers rôles dans la série «Gentefied», dispo sur Netflix. Présentations.

de Henry Arnaud, Los Angeles

L’Américaine de 30 ans est présentée comme l’une des actrices à suivre en 2020. AFP

Après des années comme assistante d’une directrice de casting à Hollywood, Karrie Martin s’est décidée à sauter le pas et à auditionner pour décrocher ses premiers rôles. America Ferrera l’a choisie pour le rôle féminin principal de la série «Gentefied» sur Netflix dont elle est la productrice. D’ailleurs, une deuxième saison vient d’être commandée par la plateforme.

Comment vous présenter à ceux qui vous découvrent aujourd’hui?

Je suis d’une famille originaire du Honduras, mais je suis née et j’ai grandi dans une petite ville du sud de la Louisiane. J’ai toujours été bonne élève en classe et j’ai voulu prendre des cours d’art dramatique pour me donner un challenge. En quelques semaines, j’ai été infectée par le virus de la comédie, et voilà!

Comment avez-vous été choisie par America Ferrera pour être dans «Gentefied»?

J’ai été l’une des dernières à passer l’audition et tout a été très vite en l’espace d’une semaine. J’ai rencontré America Ferrera dès ma seconde audition. Au lieu de garder mon sérieux, je me suis précipitée vers elle pour lui dire à quel point je l’admirais. Avant de bosser comme actrice, j’ai travaillé comme assistante d’une directrice de casting, ce qui m’a appris à savoir me comporter dans ce genre de situation. Au début, j’étais impressionnée dès que je rencontrais une star comme Will Smith. Mais j’essaie d’apprendre à garder mon sang-froid et à ne pas montrer mon émotion dans ces moments-là. Jennifer Lopez est mon modèle, car elle sait tout faire et possède une détermination à toute épreuve. J’espère la croiser un jour.

Est-ce que vous ressemblez à Ana Morales, la jeune Latina du quartier de Boyle Heights à Los Angeles qui aide à sauver le restaurant mexicain familial au bord de la faillite?

Ana est tellement différente de moi. J’adore l’incarner. Notre look est différent tout comme notre mode de vie. Notre seul point commun est notre honnêteté. Étant l’aînée de la famille, je n’ai jamais cherché à cacher la vérité à mes sœurs ou à mes proches. Dans «Gentefied», Ana fait tout pour aider ses cousins à maintenir le restaurant de tacos ouvert en leur disant toute la vérité sur leur situation. C’est à la fois drôle et émouvant.

Comment avez-vous vécu ces derniers mois de confinement?

L’ironie est que je suis rentrée de Los Angeles en Louisiane pour célébrer mes fiançailles avec ma famille et celle de mon fiancé. Le lendemain, tout a été fermé et nous ne pouvions plus voyager. Heureusement que j’emporte toujours trop de vêtements dans mes valises et que ma sœur (ndlr: Nandy, vue dans les séries «Mentalist» et «The Fosters») fait la même taille que moi, comme ça, j’ai pu lui emprunter ses habits. Cela fait trois mois que je vis chez mes parents.

Vous allez épouser votre amour d’école Ryan Lachney. Est-ce un conte de fées?