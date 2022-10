Thaïlande : Son pénis est bien devenu plus gros, mais pas pour les bonnes raisons

Un trentenaire s’est coincé un anneau en acier autour du sexe, dans l’espoir de le rendre plus volumineux. Résultat: un gonflement douloureux et quatre mois d’enfer.

Pompiers et médecins ont mis plus d’une heure à retirer l’accessoire.

Enfin libre! Après quatre mois de calvaire, un Thaïlandais de 35 ans s’est fait retirer un anneau en métal qui était coincé autour de son pénis. Le malheureux s’était servi de l’accessoire dans l’espoir que celui-ci rende son sexe plus gros et plus long. La verge du trentenaire a effectivement pris du volume, mais pas pour les bonnes raisons: l’anneau en acier inoxydable a fini par couper la circulation sanguine de l’organe, provoquant un gonflement douloureux.