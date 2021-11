Afrique du Sud : Son pénis pourrit après avoir été mordu par un cobra

Un Néerlandais a vécu une douloureuse expérience après s’être rendu aux toilettes lors d’un safari. Les spécialistes n’avaient encore jamais vu ça.

Le safari d’un touriste néerlandais a viré à la catastrophe. Lors de la visite d’une réserve naturelle, l’homme de 47 ans s’est rendu aux toilettes. C’est là qu’un cobra à museau, une espèce très venimeuse, l’a mordu au pénis. Le malheureux a dû attendre trois heures avant qu’un hélicoptère ne l’évacue vers l’hôpital le plus proche, qui se trouvait à environ 350 kilomètres de là. Le temps de recevoir des soins, le quadragénaire avait commencé à ressentir une forte sensation de brûlure, et son pénis avait gonflé et viré au violet. Des symptômes évoquant une nécrose ou «maladie mangeuse de chair».