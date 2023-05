Soumission chimique: Son père droguait sa mère pour abuser d’elle et la «livrer» à d’autres

Dans 11% des cas, on peut parler de «soumission chimique vraisemblable», la victime étant droguée à son insu, le plus souvent avec des sédatifs (image d’illustration).

Si les dangers de la «drogue du violeur» , versée par un inconnu dans un verre lors d’une soirée en discothèque, ont été largement médiatisés ces dernières années, la «soumission chimique dans la sphère privée» est en revanche encore méconnue et sous-estimée en France, alertent les initiateurs du mouvement «M’endors pas».

Aider les victimes à porter plainte

«La majorité des victimes s’ignorent», déclare à l’AFP Caroline Darian, l’une des responsables de cette campagne. Elle a elle-même découvert que son père avait ainsi drogué sa mère pendant dix ans, pour abuser d’elle et la «livrer», inconsciente, à d’autres hommes. Il est actuellement en détention provisoire.

«Ma mère a vu trois neurologues, ils ont fait des scanners, mais pas d’analyse toxicologique», raconte Mme Darian, pour qui les pouvoirs publics doivent davantage se mobiliser sur ce sujet, notamment pour mieux former les médecins à détecter de tels cas, et pour aider les victimes à porter plainte.

«Agression facilitée par les drogues»

En se basant principalement sur les plaintes, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) recense chaque année depuis 2003 les molécules utilisées par les agresseurs et leur mode opératoire. Elle peut ainsi élaborer des propositions pour limiter les détournements, par exemple en renforçant les conditions de délivrance de certains médicaments.

Elle a aussi parfois fait rajouter des colorants dans certains d’entre eux, pour limiter les risques, explique à l’AFP la Dr Leila Chaouachi, pharmacienne au centre d’addictovigilance de Paris (AP-HP) et responsable de cette étude. Chaque année, plusieurs centaines de cas d’«agression facilitée par les drogues» sont recensés: 539 en 2020, et 727 en 2021, détaille cette experte.

Qu’une partie de la réalité

Dans la grande majorité des situations, l’agresseur a profité de la vulnérabilité d’une personne qui avait consommé volontairement des substances. Mais dans 11% des cas on peut parler de «soumission chimique vraisemblable», la victime étant droguée à son insu, le plus souvent avec des sédatifs, notamment des anxiolytiques et des hypnotiques.