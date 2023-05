Le père de Beyoncé est pour un retour de Destiny’s Child

Beyoncé, 41 ans, n’a pas réagi aux propos de son paternel. Imago

Beyoncé Knowles, actuellement en tournée mondiale, Michelle Williams et Kelly Rowland ont marqué les esprits au début des années 2000. Leurs tubes «Say My Name», «Survivor» ou «Bootylicious» se sont vendus à des millions d’exemplaires tout autour du globe jusqu’à la séparation de Destiny’s Child en 2006. Dix-sept ans plus tard, le père de Beyoncé et manager du girls band, Mathew, aimerait bien que les filles sortent «un dernier album ensemble».

«C’est une décision qu’elles devraient prendre. Je les soutiendrai car je suis toujours le manager de Destiny’s Child. Les fans seraient également ravis et bouleversés par une telle réunion. Mais qui sait? On ne sait jamais. Il ne faut jamais dire «jamais», a dit le père de Beyoncé à Etonline.com. Mathew Knowles, qui avait affirmé travailler sur une comédie musicale sur le groupe, a également confirmé au cours de cette interview que la séparation du trio avait été préparée dès le départ: «Nous avions établi une stratégie cinq ans avant le début de la carrière du groupe. On savait qu’elles allaient ensuite faire des choses en solo pour construire leur propre fanbase de leur côté avant de revenir ensemble. C’était notre stratégie.»

Malheureusement, Beyoncé, Michelle et Kelly n’ont jamais remis le couvert, à deux exceptions près. En 2013, elles avaient fait le show à la mi-temps du Super Bowl et en 2018, le trio s’était reformé durant le concert à Coachella de Queen B. Elles avaient alors interprété trois titres, «Soldier», «Lose My Breath» et «Say My Name».