États-Unis : Son petit ami refuse de faire l’amour, elle dégaine son sèche-cheveux

Ivre, une mère de famille s’est fait éjecter d’une boîte de nuit avant de s’en prendre violemment à son compagnon, samedi soir au Texas.

Une mère de famille a été arrêtée et incarcérée dimanche à Wichita Falls (Texas) pour violences conjugales. Sortie en boîte de nuit samedi soir pendant que son conjoint gardait les enfants à la maison, Adriana Sierra a forcé sur l’alcool. La jeune femme a fini par se faire virer de l’établissement. Folle de rage au moment de rentrer à la maison, la Texane s’est ruée sur son petit ami, réclamant une partie de jambes en l’air.

L’homme a refusé, reprochant à Adriana d’avoir réveillé les enfants en faisant trop de bruit. C’est là que la mère de famille a attrapé un sèche-cheveux par le câble et a frappé son partenaire à plusieurs reprises. Dans la foulée, la jeune femme a pris sa fille et s’est enfuie, allant se réfugier dans la maison voisine. Elle a expliqué à la police qu’elle était victime de violences conjugales et que son conjoint venait de lui «botter le cul».