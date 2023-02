«The Last of Us» : Son physique critiqué, Melanie Lynskey répond

L’actrice qui incarne Kathleen dans «The Last of Us» a remis en place un mannequin qui avait fait une remarque sur son corps.

Comme son personnage dans «The Last of Us», Melanie Lynskey ne se laisse pas marcher sur les pieds. Dans la série avec Storm Reid , qui sera diffusée sur la RTS dès le 20 février 2023, l’actrice néo-zélandaise de 45 ans incarne Kathleen, une criminelle de guerre et leader d’un mouvement révolutionnaire. Ce choix n’a pas convaincu le mannequin Adrianne Curry qui l’a fait savoir sur Twitter. En légende d’un cliché montrant celle qui joue également dans «Yellowjackets» , l’Américaine de 40 ans a écrit: «Son corps semble être celui d’une vie de luxe, pas celui d’une cheffe de guerre post-apocalyptique.»

Ce message est arrivé jusqu’à Melanie Lynskey qui en a fait une capture d’écran avant d’y répondre de manière très ferme. «Premièrement, il s’agit d’un cliché d’une série pour «InStyle Magazine», pas de la série HBO «The Last of Us». Et je joue le rôle de quelqu’un qui a méticuleusement planifié et exécuté un renversement de la FEDRA (ndlr: l’Agence Fédérale de Gestion des Catastrophes). Je suis supposée être intelligente madame. Je n’ai pas besoin d’être musclée. Les hommes de main sont là pour ça», a-t-elle posté.