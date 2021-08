États-Unis : Son plan pour récupérer son ex-femme était loin d’être parfait

Masqué, un Américain a attaqué et séquestré son ancienne épouse pour, ensuite, pouvoir faire semblant de la secourir. Il a écopé de 70 ans de prison, dont 25 ferme.

Rodney Metzer aura tout tenté pour récupérer son ex-épouse. Après avoir simulé un cancer dans l’espoir de regagner l’affection de son ancienne femme, l’homme domicilié en Géorgie s’est dit qu’il allait tenter le tout pour le tout. Le 1er janvier dernier, le trentenaire s’est introduit dans la maison de son ex, portant un masque et changeant la tonalité de sa voix. Armé d’un pistolet, l’Américain a fait vivre un véritable enfer à son ex-femme: il l’a attachée, l’a étranglée à deux reprises, l’a frappée avec son arme et l’a tirée à travers la maison.