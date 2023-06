Le playback de Tom Holland plus complimenté que son job d'acteur

«J’ai vraiment travaillé dur dans ma carrière et tout ce que j’ai fait et quand je l’ai fait a été calculé. Et avec tous les films dont je suis incroyablement fier, c’est pour «Lip Sync Battle» que je reçois le plus de compliments», a confié celui qui fait une pause des réseaux sociaux. Il faut dire que sa performance valait le détour.