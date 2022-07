Valais: Son poste ayant été supprimé, un cadre de l’Etat a touché un petit pactole

Valais : Son poste ayant été supprimé, un cadre de l’État a touché un petit pactole

Une réorganisation a laissé l’ancien responsable de la correction du Rhône sans travail. Du coup, le Canton lui a versé une indemnité d’au moins 100’000 francs.

La Service de la protection contre les crues du Rhône a été rattachée au Service des dangers naturels, créé à la suite des dernières élections cantonales valaisannes. L’ancien responsable de la correction du Rhône s’est ainsi retrouvé sans travail. Mais il n’est pas parti les mains vides. Selon la RTS, l’État lui a versé une indemnité de départ d’au moins 100’000 francs, ce qui correspond à environ dix mois de salaire. Et, même s’il a retrouvé un emploi rémunéré, il peut garder l’entier de la somme.

Il en va tout autrement pour le chef de l’Office de la viticulture et la cheffe du Service de la culture qui ont quitté le poste d’un commun accord avec leur employeur, à cause de tensions internes. Ils ont simplement été libérés de leur obligation de travailler, tout en étant rémunérés, pour une période de trois mois. Mais s’ils devaient retrouver du travail dans l’intervalle, la rémunération en serait proportionnellement raccourcie. À noter que la RTS a aussi réalisé une comparaison avec d’autres cantons et il apparaît que la pratique valaisanne est tout à fait dans la norme.