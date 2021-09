Bagarre mortelle à Geuensee (LU) - «Son pote avait des dettes. Il voulait juste l’aider»

Selon la police, plus d’une dizaine de personnes étaient impliquées dans la dispute. Au moins six individus ont été hospitalisés avec de graves blessures. Selon diverses rumeurs, des couteaux auraient été dégainés durant la bagarre. Cette information n’a pas été confirmée par la police.

Un lecteur a passé près de la station-service peu après les faits: «Vers 20h30, tout était bouclé par la police.» Selon ce témoin, la dispute aurait débuté dans un café de Triengen (LU). Des dettes en seraient la cause. Selon le lecteur, A.N. n’était pas directement concerné par les dettes. Il aurait simplement voulu aider son ami et propriétaire du café en question à régler ses dettes. A.N. aurait cherché à parler avec le créancier. Mais celui-ci n’aurait rien voulu entendre et aurait «mandaté ses hommes pour régler l’affaire». «Son pote avait des dettes. Il voulait juste l’aider», déplore le lecteur souhaitant rester anonyme.