Bella Poarch : Son premier clip connaît un démarrage canon

La star de TikTok Bella Poarch fait une entrée fracassante dans le monde de la musique avec «Build a B*tch».

L’influenceuse Bella Poarch, célébrité de TikTok avec 68 millions de fans, a sorti son premier single, «Build a B*tch», le vendredi 14 mai 2021. Cinq jours plus tard, le clip avait déjà été vu plus de 60 millions de fois sur YouTube et figurait à la 7e place des vidéos musicales les plus regardées de la plateforme. Il faut dire que c’est un petit bijou, réalisé avec de gros moyens, dans lequel des hommes venus faire leur choix dans une «fabrique à femmes idéales» passent un très mauvais quart d’heure.