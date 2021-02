Selena Gomez : Son premier EP en espagnol enregistré via Zoom

Selena Gomez va lâcher «Revelación», où elle ne chante qu’en espagnol, le 12 mars 2021. Cette galette a été créée à distance.

La pandémie a changé le monde. Y compris celui des musiciens. Outre le fait qu’ils sont privés de concerts depuis un an, certains ont dû également ruser pour pouvoir composer. Ainsi, Selena Gomez a utilisé un logiciel de visioconférence pour produire «Revelación», un EP uniquement en espagnol, à paraître le12 mars 2021.



«Nous avons dû procéder avec Zoom. En réalité, presque tout l’EP a été enregistré de la sorte à cause du virus», a révélé Selena Gomez, qui n’a pratiquement jamais quitté son domicile à cause de la pandémie, dans une vidéo pour Vevo. Celle qui a des racines mexicaines a également expliqué que faire un disque uniquement en espagnol était au départ juste une idée sur laquelle elle voulait «rebondir»: «Le reste du projet est ensuite arrivé de manière très rapide et naturelle.»