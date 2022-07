Euro en Angleterre: Son prénom? C'est «Espoir» en russe

Forte de ses quelque 145'000 followers sur Instagram, l'attaquante a aussi été offensive dans ses propos sur le service public britannique: «Je ne peux juste pas regarder toute cette inhumanité et rester silencieuse. Je ne sais pas ce qu'il serait advenu de moi si j'avais encore été en Russie et pas en Espagne. Je me sens particulièrement responsable de parler haut et fort.»

«J'espère juste que de plus en plus de Russes, aussi des athlètes, vont faire entendre leur voix. Et dire qu'ils sont contre la guerre, sachant qu'ils ne sont pas forcément une minorité, a-t-elle enchaîné. Il n'est juste pas possible de dire que rien ne se passe. Le temps de se taire est terminé. Ce gouvernement va s'en aller un jour, ils sont tous vieux. Quand ça se passera, on sera toujours vivants et on devra être prêts pour prendre le pouvoir. J'espère que ça arrivera vite.»