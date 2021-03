Lady Gaga : Son promeneur de chiens aura des séquelles à vie

Pour avoir tenté de dissuader des hommes de kidnapper les chiens de Lady Gaga, Ryan Fischer avait été hospitalisé dans un état grave, en février dernier. Il a subi une ablation partielle du poumon.

Les bouledogues français de Lady Gaga, Gustav et Koji, avaient finalement été rendus sains et saufs après avoir été retrouvés dans la rue. La police de Los Angeles enquête toujours sur le crime et n’a encore procédé à aucune arrestation. La superstar de la pop avait laissé ses animaux de compagnie aux soins de Ryan Fischer pendant le tournage du prochain film de Ridley Scott, «House of Gucci», en Italie, où elle a célébré son 35e anniversaire, dimanche.