Justice : Son QI de 70 lui évite dix ans d’expulsion de Suisse

L’acte d’accusation contre ce jeune homme de 25 ans, qui a comparu dernièrement devant le tribunal de Winterthour, est épais. Le dossier comporte 77 pages, remplies de délits d’escroquerie commis au cours des six dernières années. Les chefs d’accusation sont multiples: escroquerie par métier, fraude à la commande, falsification de documents, etc., rapporte le «Tages-Anzeiger».

Le prévenu, qui a fui le Kosovo à l’âge de 3 ans et demi, a accumulé les déboires scolaires et, pour s’en sortir, il a multiplié les fraudes sur internet. Il a ainsi commandé de nombreux articles sur facture, qu’il revendait ensuite. Mais les factures n’étaient pas payées et, lors des ventes, souvent il encaissait les paiements anticipés sans livrer la marchandise. Il a également acheté des billets de train en utilisant le nom de personnes trouvées dans l’annuaire. Un tel comportement est malicieux et audacieux, a lancé la procureur. Pour ce long palmarès de délit, la procureure a demandé une peine de prison de 36 mois assortie d’une expulsion de Suisse de 10 ans.