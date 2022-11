Fribourg : Son racisme, ouvertement exprimé, lui vaut une condamnation

Depuis une année, il avait pris pour cible une épicerie africaine. Ses injures et autres agissements envers la tenancière lui valent une condamnation.

Un Irakien de 50 ans, domicilié à Fribourg, ne manque pas d’exprimer sa haine envers les Noirs. Outre des injures racistes qu’il avait pris l’habitude de proliférer envers la tenancière d’une épicerie africaine du quartier de Pérolles, à Fribourg, il avait également pris la fâcheuse habitude de cracher sur sa vitrine et ses marchandises exposées, rapporte «La Liberté» .

Il a sévi durant un an

Ayant marre de ces outrages à répétition – durant depuis une année –, l’épicière a décidé de pourchasser le malfrat en voiture afin de connaître son identité et de le dénoncer à la police.

Interpellé et traduit en justice, il a été «reconnu coupable de dommages à la propriété et d’injures» par le Ministère public fribourgeois. Il a ainsi écopé de «40 jours-amende, avec le sursis maximal de 5 ans, et d’une amende de 300 francs, tenant compte d’une situation financière précaire», révèle «La Liberté».