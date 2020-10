Diplo est dans la tourmente depuis quelques jours. Sa complicité avec la jeune star de TikTok, Quenlin Blackwell, dérange beaucoup d’internautes. Il faut dire que des fans de l’influenceuse de 19 ans ont récemment raconté qu’elle vivait chez le DJ américain de 41 ans. Afin de mettre les choses au clair, Quenlin s’est exprimée sur Twitter, lundi 26 octobre 2020. «Je suis une adulte. Les relations platoniques existent. Je vis ici depuis plus d’une année. Je préférerais me casser les deux jambes et d’être forcée à marcher plutôt que d’avoir une relation amoureuse avec Diplo», a-t-elle expliqué. La jeune femme a précisé dans son message que Diplo lui permettait ainsi de «créer en toute sécurité» et que lui et son équipe l’avaient «sauvée à de multiples reprises de gens bizarres», à Los Angeles. «Mes parents lui font confiance et moi aussi. Diplo est mon papa de Los Angeles, rien de plus», a assuré l’Américaine.