Écosse : Son rendez-vous Tinder était un sombre guet-apens

Un jeune soldat qui pensait rencontrer une femme, dimanche à Edimbourg, a été séquestré et torturé pendant trois heures par un individu de 19 ans.

Arrivé à l’adresse indiquée, le Britannique a été enlevé par un individu, qui l’a empêché de quitter les lieux et lui a fait vivre un enfer pendant trois longues heures. Cobhan a subi de graves brûlures, des blessures à l’arme blanche et des fractures.

Un lien mystérieux

Dylan Rigby, 19 ans, a été arrêté et mis en examen pour blessures graves, mise en danger de la vie d’autrui et tentative de meurtre. Le jeune homme a été présenté une première fois à un juge jeudi, et doit retourner au tribunal la semaine prochaine. On ignore, pour l’heure, quels sont les liens entre les deux protagonistes.