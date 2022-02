Valais : Son rendez-vous Tinder s’est transformé en violeur

Un guide de montagne a écopé de 3 ans de prison dont 9 mois ferme pour avoir abusé d’une femme à plusieurs reprises. Il conteste les faits et portera l’affaire devant le Tribunal cantonal.

Les faits se sont produits dans la station haut-valaisanne de Zermatt en 2016. DR

L’histoire commence comme une romance. Il y a six ans, un guide de montagne et moniteur de ski d’une quarantaine d’années résidant à Zermatt fait connaissance, via Tinder, d’une trentenaire résidant en Allemagne, son pays d’adoption. L’homme s’est rendu outre-Rhin et, selon les déclarations des deux personnes, ils ont eu des rapports sexuels consentis, rapporte le «Walliser Bote».

En août 2016, la femme s’est ensuite rendue à Zermatt. Ils ont fait une randonnée à VTT et ont festoyé dans un restaurant d’altitude. Sur le chemin du retour en station, une première dispute a éclaté. Le guide a alors cassé les lunettes de soleil et l’appareil photo de la femme. Il l’aurait ensuite plaquée au sol et lui aurait mis la main sur la bouche. Ces incidents n’ont pas été pris en compte par le Tribunal d’arrondissement du Haut-Valais, qui a traité l’affaire, car ils sont prescrits.

Une rencontre mouvementée

Arrivée à Zermatt, la femme s’est rendue dans l’appartement du prévenu. Là, en l’espace d’une heure, ils ont eu plusieurs rapports sexuels. Selon les déclarations de la victime, elle aurait fait comprendre dès le début qu’elle ne voulait pas faire l’amour avec lui. Ce dernier a déclaré qu’il n’avait fait que répondre aux sollicitations de la femme. Devant la cour, en été 2021, c’était donc parole contre parole.

Après avoir entendu le prévenu et la victime ainsi que des témoins, le tribunal a conclu qu’il y avait eu d’abord viol dans la chambre à coucher du prévenu, qui avait fait usage de la force car la victime a saigné du nez. Elle avait également été claire sur le fait qu’elle ne voulait pas de rapports sexuels. Plus tard, le prévenu a de nouveau agressé la femme. Après qu’il a frappé la tête de la victime contre le mur, elle a tenté de s’enfuir sur le balcon. Il l’a rattrapée et l’a de nouveau violée. Finalement, elle a enduré le martyre dans l’espoir qu’il la lâche. Une stratégie qui a fonctionné, puisque le prévenu s’est retiré finalement dans sa chambre.

Appel à la police difficile

La victime a alors appelé la police par téléphone mais, ne sachant pas dire où elle était, elle n’a pas pu être aidée. Elle s’est alors réfugiée dans l’appartement de voisins, vêtue seulement d’un T-shirt. Au lieu d’appeler la police, ces derniers ont été chercher le moniteur de ski… La victime s’est alors enfuie, à moitié nue, et a trouvé une femme qui a alerté les forces de l’ordre.

Le prévenu fait appel

La procédure a duré six ans. «Nettement trop long», a estimé le tribunal. Et ce délai a profité à l’accusé, car plus le temps est long entre l’infraction et la condamnation, plus la peine est réduite. Si le procès a eu lieu en août 2021, le quotidien haut-valaisan a pris connaissance il y a peu du verdict. Le prévenu est reconnu coupable de viols multiples. Il écope de 36 mois de prison, dont 9 mois ferme. Il est également condamné à 30 jours-amende à 150 francs chacun avec sursis pendant deux ans. Le condamné doit encore verser 13’500 francs pour tort moral à sa victime ainsi qu’une indemnité de 8000 francs.

Le prévenu n’a pas accepté le jugement et fait appel devant le Tribunal cantonal du Valais.