Cuba : Son rêve? «Courir dans la rue et monter sur un vélo»

La crise liée au coronavirus, combinée avec l’embargo américain, posent de gros problèmes aux enfants cubains en situation de handicap.

Le rêve de Jhoselyn Nobrega? Courir et pédaler à vélo dans les rues de Cuba. Mais pour y arriver, cette fillette de 11 ans en situation de handicap doit surmonter deux obstacles: la pandémie de coronavirus et l’embargo américain.

Comme 31’000 enfants cubains scolarisés dans des établissements spécialisés, Jhoselyn a vu ses thérapies interrompues quand le centre a fermé à cause du Covid-19. Et les opérations qu’elle devait subir ont été repoussées sine die.

Sans oublier la pénurie de médicaments et d’équipements orthopédiques, alors que l’embargo en vigueur depuis 1962 a été accentué ces dernières années par Washington, qui dénonce des violations des droits humains et le soutien de La Havane au gouvernement de Nicolas Maduro au Venezuela.

L’enseignement aux enfants en situation de handicap «a été l’un des secteurs les plus touchés par la combinaison de la pandémie et du renforcement de la politique de blocus contre notre pays», assurait récemment devant la presse Beatriz Roque, directrice de cette branche au ministère de l’Education.

Roilan et Radmall Gonzalez, deux frères de 13 et 14 ans atteints de handicap mental, sont scolarisés dans le centre Sierra Maestra à La Havane. S’ils ont fait de grands progrès avec l’aide d’enseignants et de thérapeutes, eux aussi se heurtent aux difficultés du quotidien.

Roilan «a besoin d’un médicament, la carmabazépine, et parfois on n’en trouve pas», obligeant sa mère à chercher par tous les moyens ce traitement qui calme son anxiété, raconte Pilar Medina, directrice de l’école. Et, sans lui, «sa sociabilisation est plus compliquée».