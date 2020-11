S’il a été révélé au grand public en 2015 en incarnant Christian Grey dans le film «Cinquante nuances de Grey», suivi de deux autres volets, sortis en 2017 et en 2018, Jamie Dornan constate que son sulfureux rôle obsède toujours les fans de la trilogie. Certains lui envoient encore des lettres, parfois flippantes. Dans l’un de ces courriers, Jamie, papa de trois petites filles qu’il a eues avec son épouse Amelia Warner, a reçu un collage de photos d’un enfant. «La personne disait que ce gamin de 7 ans était le mien et que ma femme devait le savoir», confie le Britannique de 38 ans dans «Variety». Selon lui, l’auteur de cette missive confondait fiction et réalité: ce petit garçon était celui que Jamie aurait eu avec Dakota Johnson, sa partenaire dans «Cinquante nuances de Grey». «Cela nous a interpellé avec ma femme, c’était quand même un peu bizarre», se souvient-il.