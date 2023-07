Salaire plus bas que son collègue masculin, elle perd en justice

Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté la demande de cette spécialiste en communication dans un arrêt publié lundi. Son dernier salaire était de 5990 fr. 10 fois treize. Or «elle a réalisé, lors d’une discussion informelle avec son collègue masculin, que celui-ci touchait 658 fr. de plus par mois», résume le TF. Elle s’en est plainte auprès des RH, qui ont réfuté toute discrimination. L’employée a alors démissionné et s’est tournée vers la justice, réclamant notamment 29’560 fr. plus des intérêts en guise de compensation pour la différence de salaire.