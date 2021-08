WikiLeaks - «Son seul crime a été de révéler les affaires sales et pourries de ce monde»

WikiLeaks : Les USA obtiennent une extension de leur appel contre le refus d’extrader Assange

Mercredi, les magistrats britanniques ont accepté d’étendre le champ de l’appel américain contre le refus d’extrader Assange. L’audience sur le fond de l’affaire est fixée les 27 et 28 octobre.

Les États-Unis ont obtenu mercredi, devant la justice britannique, une extension de leur appel contre le refus d’extrader le fondateur de WikiLeaks Julian Assange, qu’ils veulent juger pour une fuite massive de documents. L’audience sur le fond de l’affaire est fixée les 27 et 28 octobre.

Victoire d’étape pour Washington

Mais à l’issue d’une audience de procédure mercredi, devant la Haute Cour de Londres, les magistrats britanniques ont accordé à Washington une victoire d’étape en étendant le champ de l’appel, après que les États-Unis ont mis en cause la fiabilité d’un expert qui avait témoigné en faveur de Julian Assange.

Selon l’avocat d’Assange, Edward Fitzgerald, le professeur Kopelman n’avait pas révélé la véritable nature des relations de Julian Assange avec son avocate Stella Moris, devenue sa compagne et mère de deux enfants conçus avec Assange, en raison de la «situation humaine» dans laquelle elle se trouvait à l’époque. S’y ajoutaient des craintes quant à la sécurité des deux enfants et de Julian Assange, a-t-il ajouté.

Une considération plus détaillée et critique aurait dû être donnée à la raison pour laquelle la réaction humaine compréhensible (du professeur) avait donné lieu à un rapport trompeur.

Le juge Tim Holroyde a souligné que la justice devait être «en mesure de répondre sur l’impartialité d’un témoin expert». Il a estimé en conséquence «défendable qu’une considération plus détaillée et critique aurait dû être donnée à la raison pour laquelle la réaction humaine compréhensible (du professeur) avait donné lieu à un rapport trompeur».

L’Australien, soutenu par nombre d’organisations de défense de la liberté de la presse, risque aux États-Unis 175 ans de prison pour avoir diffusé, à partir de 2010, plus de 700’000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan.