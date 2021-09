États-Unis : Son shooting photo a pris une tournure flippante

Une jeune femme qui posait sur une plage de Floride a été surprise par un requin. Sans le faire exprès, son amie a immortalisé cette rencontre inquiétante.

Sueurs froides, le 15 septembre dernier sur une plage de Floride. Kristina Lowe profitait d’une belle journée à New Smyrna Beach quand elle a demandé à sa copine Annalea si elle pouvait la prendre en photo. «Je voulais publier des clichés sur Instagram», raconte l’étudiante de 18 ans au «Sun». Tout se passait bien jusqu’à ce que la jeune femme sente quelque chose se frotter contre sa jambe. «J’ai regardé et j’ai vu ce qui ressemblait à un énorme poisson. J’ai réalisé qu’il s’agissait d’un requin et j’ai commencé à courir», explique-t-elle.