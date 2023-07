Ava Max donnera un concert énergique au Montreux Jazz

La princesse de la pop a lancé son «On Tour (Finally)» en avril 2023 à Manchester, au Royaume-Uni. Depuis lors, Ava Max a donné une trentaine de concerts, dont un douloureux , et récolté une pluie de louanges et de critiques dithyrambiques. Son dernier live en date, avant celui du 12 juillet 2023 au Lab, qui sera retransmis en streaming , s’est tenu cinq jours avant au festival Mad Cool à Madrid. L’artiste de 29 ans y a chanté pas moins de 17 titres, dont douze issus de son album «Diamonds & Dancefloors», sorti au début de l’année 2023. «Elle a ébloui tout le monde, confirmant son statut de superstar», a écrit «Risbel». «Son incroyable performance a emballé le public», a relaté le site Rock and Blog. «Ses fans ont été séduits par son set très énergique», s’est enthousiasmé «The Sun».

Qu’on se le dise: Ava Max monte sur scène pour offrir un moment de joie aux spectateurs et surtout pour s’amuser. «Je n’interprète qu’une chanson vraiment émouvante: c’est «One of Us», que je joue en acoustique. Elle évoque ma dernière relation en date et rouvre de vieilles blessures. Les autres sont très festives», a-t-elle expliqué à «V». L’Américaine, lauréate d’un MTV Europe Music Awards en 2019, a aussi confié que sa première tournée en tête d’affiche est l’occasion pour elle de découvrir les lieux où elle se produit: «Je suis déjà allée dans beaucoup d’endroits lors d’événements promotionnels, mais je n’avais jamais le temps de les visiter. Là, j’essaie de me promener dans la ville et de découvrir la nourriture locale.»