Ewave: Son single l’amène à Tomorrowland Winter

Après avoir mixé et mis une ambiance de folie à la Foire aux vins de Colmar (F) en 2019, Ewave avait décroché sa place pour se produire à Tomorrowland Winter l’année suivante. «Le festival a été annulé à quelques jours de son lancement à cause du coronavirus. J’ai été extrêmement triste. Je me réjouissais tellement. C’est un peu la consécration ultime pour un DJ, similaire à un footballeur qui reçoit le Ballon d’or. Et devenir le premier Suisse à y jouer, ce n’était pas rien», s’est souvenu le Genevois. Pour lui, la déception était d’autant plus grande que contrairement à d’autres événements, Tomorrowland Winter n’a pas reprogrammé les artistes qui étaient prévus en 2020. «Ils veulent rester à la pointe de ce qu’il se fait en matière de musique électronique et partent d’une page blanche pour la programmation de chaque édition», explique-t-il.