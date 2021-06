Lausanne - Son slogan contre la police le pousse à démissionner

De «sincères regrets»

«Je regrette sincèrement ce slogan. Pris dans l’ambiance de cette foule et avec ce mégaphone, je me suis laissé aller.» Au téléphone mercredi, le militant socialiste de 18 ans a dit assumer ses propos litigieux en démissionnant de la Commission des jeunes «afin qu’elle ne soit pas associée à cela car elle représente toutes les sensibilités politiques». Et que pense-t-il du ACAB figurant sur le compte Insta des JSV? «Je ne cautionne pas cela et ne suis pas d’accord avec eux.»