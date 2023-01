États-Unis : Son «sugar daddy» lui coupe les vivres, il est retrouvé mort dans un coffre

L’affaire a fait grand bruit en 2019. Le 7 mars de cette année-là, le corps de Thomas Burchard a été retrouvé dans le coffre de la voiture de Kelsey, dans le désert, près de Las Vegas. Le septuagénaire avait visiblement été battu à mort. L’enquête a révélé que le renommé psychiatre était le «sugar daddy» de Kelsey Turner, une mannequin ayant notamment posé pour «Playboy» et «Maxim». Le septuagénaire payait le loyer de sa jeune maîtresse, qui vivait dans une maison de Las Vegas avec son petit ami Jon Kennison et une colocataire, Diana Pena.

Connu pour sa grande générosité, Thomas Burchard aurait permis à sa jeune amante d’amasser une petite fortune de plus de 300’000 dollars lors de leur relation. Cet étrange triangle amoureux a connu une fin brutale lorsqu’en novembre 2019, le psychiatre s’est rendu à Las Vegas pour annoncer à Kelsey qu’il n’avait plus les moyens de payer son loyer de 3200 dollars. La jeune femme et son petit ami ont alors massacré le septuagénaire à coups de batte, avant de cacher son corps dans le coffre de la voiture de luxe de l’ex-playmate.