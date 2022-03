Etats-Unis – Son talent de «détective» sportif fait mouche sur TikTok

États-Unis : Son talent de «détective» sportif fait mouche sur TikTok

Identifier un match de foot ou de basket dans un film? Un jeu d’enfant pour un Américain, qui cartonne sur le réseau.

Depuis que le tiktokeur connu sous le pseudonyme @noproblemgambler a montré son talent étonnant dans une première vidéo, le nombre d’abonnés à son compte a grimpé en flèche et dépasse désormais les 800’000. De son vrai nom Ian Araujo, cet Américain de 25 ans passionné de sport est capable de trouver les équipes, le lieu et la date des événements sportifs que l’on aperçoit parfois sur les écrans en arrière-fond dans les films et les séries télé.