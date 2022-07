Sam Tompkins au Montreux Jazz grâce à Bieber

Sam Tompkins au Montreux Jazz : Son talent révélé au monde par une popstar

Sam Tompkins chantera au Montreux Jazz le 9 juillet 2022. Sans Justin Bieber, le festival n’aurait peut-être pas entendu parler du Britannique.

Le chanteur de pop a sorti l’EP «Who Do You Pray To?» en mars 2022.

Le 6 août 2021, Sam Tompkins a sorti sur YouTube le clip du single «(w)hole». Le nombre de vues s’est rapidement envolé après que Justin Bieber a fait l’éloge de ce morceau sur Instagram. Dans plusieurs stories, la popstar canadienne avait expliqué que «(w)hole» était sa «nouvelle chanson préférée» et avait demandé à ses plus de 200 millions d’abonnés d’«aller streamer le morceau» et de le «regarder sur YouTube».