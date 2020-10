L’étudiante strasbourgeoise qui dit avoir été agressée au motif qu’elle portait une jupe vit des jours extrêmement difficiles. Depuis que les médias ont rapporté que les enquêteurs avaient des doutes quant à ses déclarations , la jeune femme de 22 ans est devenue une cible sur les réseaux sociaux, selon son avocate. «Élisabeth est complètement abasourdie par le fait qu’on puisse dire qu’elle a menti», a indiqué Me Pascale Millet à l’AFP.

«Elle est anéantie» par le «lynchage» qu’elle vit sur les réseaux sociaux où les menaces de mort côtoient les insultes, s’indigne l’avocate. Elle poursuit: «Élisabeth a été offerte à la vindicte populaire. (…) J’ai l’impression qu’on repart vingt ans en arrière et qu’on veut absolument trouver des reproches à faire à une victime», poursuit-elle.

L’enquête piétine

Selon Me Millet, ce harcèlement a débuté après la publication mercredi de «fuites» selon lesquelles l’enquête «piétine». En cause, des déclarations évasives de la jeune femme et l’exploitation de bandes de vidéosurveillance sur lesquelles ni elle, ni ses présumés agresseurs, ni l’agression n’apparaissent.