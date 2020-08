Ed Sheeran Son tout premier album jamais publié mis aux enchères

Le disque «Spinning Man» va être mis à l’encan prochainement pour une mise de départ de 10’000 livres. Ed Sheeran l’avait enregistré quand il avait 13 ans et il n’en existe que vingt copies.

Le quotidien raconte également comment cet unique exemplaire de «Spinning Man» a pu être mis sur le marché. Et l’histoire est plutôt cocasse. Le disque avait été offert par les parents d’Ed à un ami qui squattait leur canapé lorsqu’il était musicien de rue. Il a été retrouvé par le frangin de cet homme, au fond d’un tiroir. «Mon frère l’a mis là et l’a oublié pendant toutes ces années», a détaillé un certain Kevin, qui s’est dit impressionné par les titres «à la Eric Clapton» du jeune Sheeran. «À cette époque, Ed n’était qu’un petit musicien aux cheveux roux, qui jouait parfois dans la rue. Il ne savait pas qu’il allait devenir une des plus grandes pop stars du monde», a-t-il ajouté.