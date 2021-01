Greta Thunberg : Son tweet narquois pour fêter ses 18 ans

La militante suédoise a eu 18 ans dimanche et a, pour cette occasion, posté sur Twitter un message sarcastique à l’intention de ses détracteurs.

Ce dimanche 3 janvier, Greta Thunberg fêtait ses 18 ans. A cette occasion, la militante suédoise pour le climat – connue pour son sarcasme et son esprit depuis son arrivée sur la scène mondiale à l’âge de 15 ans – a posté un message sur son compte Twitter pour certes remercier ceux qui lui ont présenté des voeux d’anniversaire, mais d’abord pour attaquer de manière sarcastique ses détracteurs, et notamment les adeptes des théories du complot .

«Merci beaucoup pour tous ces voeux pour mon 18e anniversaire! Ce soir, vous me trouverez au pub du coin pour exposer tous les sombres secrets derrière le complot sur le climat et la grève des écoles et sur mes méchants maîtres qui ne peuvent plus me contrôler! Je suis enfin libre!!» a-t-elle ainsi écrit non sans ironie en légende d’une photographie d’elle-même, le pouce levé.