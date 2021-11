Berne – Son vaccin contre le Covid lui vaut un dépistage du VIH

Un incident potentiellement grave s’est déroulé la semaine dernière à l’hôpital de Burgdorf, dans l’Emmental. Peu de temps après avoir reçu sa deuxième dose de vaccin anti-Covid, une ado a reçu un appel alarmant du centre hospitalier. «J’ai remarqué que quelqu’un avait tenté de me joindre à plusieurs reprises alors que j’étais en cours de gym», raconte M.F. à nos confrères alémaniques . Avant de rappeler le numéro, l’ado a d’abord cru qu’il s’agissait de son conseiller d’orientation professionnelle. Mais elle a vite déchanté en tombant sur un employé de l’hôpital au bout du fil . «Il était très nerveux et parlait avec agitation. Je ne comprenais pas vraiment ce qu’il se passait, poursuit la jeune Bernoise. Bien que j’étais en cours, il m’a dit de venir de toute urgence.»

M.F. se rend donc, la boule au ventre, à l’hôpital. Une fois sur place, elle subit une prise de sang et doit répondre à de nombreuses questions, avant qu’on lui explique enfin la raison pour laquelle on lui a demandé de revenir: la ser in gue qui a servi à sa vaccination aurait été à nouveau utilisée, ce qui aurait pu causer une transmission de maladies, tels que le VIH ou les hépatites B et C. «Je n’avais pas l’impression que le médecin qui m'expliquait ça était convaincu de ce qu’il me racontait, se souvient -t-elle . À mon avis ils n’ont aucun moyen de savoir qui a été vacciné en premier, car ils m’ont juste dit qu’ils avaient remarqué qu’il n’y avait pas assez de seringues dans la poubelle». Une information démentie par l’hôpital, qui admet néanmoins une incertitude après la découverte d’une seringue vide . L a procédure standard lors de ce type d’incident a donc dû être déclenchée .