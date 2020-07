Genève

Son vélo volé réapparaît 50 jours plus tard

Une Genevoise s’est fait piquer son biclou en bas de chez elle, en mai. Agacée, elle a posé une affiche. Sa bicyclette est réapparu juste dessous.

Yana et son mari on placé une affichette là où le vélo a été volé. Ils l’ont retrouvé sous cette même affiche.

«Nous étions très triste, c’est le deuxième vélo qu’on me volait en trois mois…» Yana, habitante de Châtelaine, n’a pas eu de veine avec ses bicyclettes. En mai dernier, son deuxième deux-roues disparaissait au pied de son immeuble. «Le cadenas avait été cassé et reposait par terre.» Agacés, elle et son mari ont décidé d’installer un panneau «Attention, vol de 2 roues!» sur le lieu du vol. L’affiche se voulait préventive, elle a eu un effet rédempteur. Cinquante jour après sa disparition, le vélo a refait surface… sous le panneau.